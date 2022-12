Avião sul-coreano cai ao interceptar drones norte-coreanos – mídia – CMIO

Uma aeronave leve sul-coreana KA-1 caiu na segunda-feira enquanto tentava interceptar drones norte-coreanos que haviam invadido o espaço aéreo sul-coreano, disseram os militares de Seul, citados pela agência de notícias Yonhap. Ambos os pilotos saíram ilesos.

Segundo um funcionário citado pela Yonhap, os militares detectaram vários “objetos não identificados”, suspeitos de serem veículos aéreos não tripulados, na província de Gyeonggi-do, na fronteira com a Coreia do Norte.

Falando em um briefing, um oficial do Estado-Maior Conjunto disse que as forças armadas da Coreia do Sul “respondeu a uma pista desconhecida que se presume ser um drone norte-coreano na área de Gyeonggi esta manhã”, denunciando o incidente como um “provocação óbvia”.

Os drones cruzaram a Linha de Demarcação Militar entre os dois estados, sobrevoando as áreas de Gimpo, Ilha Ganghwa e Paju, afirmaram os militares.

O funcionário descreveu os drones como pequenos, com menos de dois metros de envergadura, acrescentando que um dos cinco drones voou até o norte de Seul.

O incidente levou os militares sul-coreanos a enviar caças, helicópteros e outras aeronaves. No entanto, não está claro se os drones carregavam alguma arma, de acordo com um oficial do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.













Depois de detectar um drone, os militares sul-coreanos emitiram várias ordens para deixar a área e dispararam tiros de advertência.

Os aviões implantados incluíam a aeronave de ataque leve KA-1, que caiu no condado de Hoengseong, a leste de Seul, por razões desconhecidas. A Força Aérea da Coreia do Sul disse que não houve relatos de danos a edifícios civis.

O incidente forçou as autoridades locais a interromper temporariamente todos os voos civis nos aeroportos internacionais de Incheon e Gimpo.

Imagens divulgadas pela mídia local mostram uma aeronave sul-coreana aparentemente lutando para interceptar os drones.

Em 2017, um suposto drone norte-coreano foi capturado após uma missão de vigilância. O suspeito UAV foi encontrado caiu perto da fronteira.

Na época, oficiais militares de Seul disseram que o drone estava tentando tirar uma foto de um sistema de defesa antimísseis THAAD dos EUA implantado na Coreia do Sul.

De acordo com um relatório da ONU de 2016, a Coreia do Norte tinha cerca de 300 drones de diferentes tipos, incluindo reconhecimento, alvo e combate UAVs. Em 2017, o Korea Institute for National Unification, um think tank estatal, afirmou que Pyongyang possuía cerca de 1.000 drones capazes de transportar armas.

O último incidente ocorre em meio a tensões elevadas na península coreana. Na semana passada, Seul afirmou que a Coreia do Norte havia lançado dois mísseis balísticos no mar, dias depois de aviões de guerra americanos e sul-coreanos realizarem exercícios conjuntos.

A Coreia do Norte tem repetidamente argumentado que seus testes de mísseis vêm em resposta aos exercícios, que Pyongyang vê como uma preparação para um ataque.