Clima congelante afeta a produção de energia dos EUA – Bloomberg – CMIO

A devastadora tempestade de inverno que atingiu a maior parte dos EUA nos últimos dois dias fez com que a produção de gás natural do país caísse quase 10%. Isso marca a maior queda em um dia em mais de dez anos, informou a Bloomberg no sábado.

Em termos de volume, a queda foi de 2,8 milhões de metros cúbicos em comparação com o dia anterior, já que as temperaturas nas principais áreas produtoras caíram abaixo de zero, de acordo com dados da BloombergNEF.

Ao mesmo tempo, a demanda doméstica teria disparado para seu nível diário mais alto desde o início de 2019.

No sábado, a Duke Energy, uma das maiores concessionárias de propriedade de investidores nos EUA, pediu aos clientes em Ohio e Kentucky que economizassem o uso de energia devido à falta de capacidade nas circunstâncias atuais.

No início desta semana, a tempestade de inverno Elliott atingiu a maior parte do país, causando quedas de energia generalizadas que afetaram cerca de 1,7 milhão de residências e empresas.

Milhões de pessoas se agacharam em um congelamento profundo durante a noite de domingo para enfrentar a tempestade gelada que matou pelo menos 18 pessoas em todo o país, prendendo alguns moradores dentro de casas com montes de neve.

As viagens também foram fortemente afetadas, com mais de 7.000 voos atrasados ​​e quase 3.500 cancelados. As autoridades americanas alertaram os cidadãos contra a tentativa de viajar de carro.

