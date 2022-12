“O país, que se orgulhava de suas tradições democráticas, foi, de fato, transferido para o controle externo. São as embaixadas ocidentais que estão na origem da duvidosa legitimidade do atual governo ditatorial, são elas que justificam o regime numerosos crimes contra a Constituição”, disse o Comitê Central do Partido Comunista em um comunicado.

Na primavera, começaram os protestos da oposição na Moldávia contra o aumento dos preços e a crise econômica. Os manifestantes estão indignados com o aumento sem precedentes dos preços do gás, outros recursos energéticos e alimentos, bem como com a alta inflação e a queda dos padrões de vida. Os manifestantes acusam as autoridades de não conseguirem lidar com a crise, apontada pela inflação recorde dos últimos 20 anos. A liderança do país é criticada por sua falta de vontade de negociar melhores preços de gás com a Rússia, bem como por pressão política sobre representantes da oposição.