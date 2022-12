Inflação japonesa atinge a maior alta em 40 anos – CMIO

O principal índice de referência da inflação ao consumidor do Japão atingiu uma nova alta de quatro décadas no mês passado, com as empresas continuando a repassar os custos crescentes para as famílias, mostraram dados do governo na sexta-feira.

O índice nacional de preços ao consumidor (CPI), que exclui alimentos frescos voláteis, mas inclui custos de energia, saltou 3,7% em novembro em relação ao ano anterior, em linha com as previsões do mercado e acima do ganho de 3,6% no mês anterior. Foi o maior aumento desde dezembro de 1981.

Os dados mostraram que, além das contas de serviços públicos, os preços subiram para uma ampla gama de produtos – de frango frito a smartphones e condicionadores de ar.

De acordo com a empresa de pesquisa Teikoku Data Bank, as empresas planejam aumentar os preços de mais de 7.000 produtos alimentícios nos primeiros quatro meses de 2023. Isso é mais que o dobro do número do mesmo período deste ano.

"Provavelmente veremos uma corrida nos aumentos de preços no próximo ano, que pode ser mais intensa do que neste ano", disse. a empresa de pesquisa alertou, pois as empresas enfrentam custos crescentes de mão de obra e distribuição.













Na terça-feira, o Banco do Japão (BOJ), o banco central do país, surpreendeu os mercados com uma mudança de política, sinalizando que poderia começar a se afastar de anos de políticas ultrafrouxas destinadas a estimular salários e preços mais altos.

O BOJ disse que afrouxaria os limites rígidos que impôs aos rendimentos dos títulos, o que pode significar futuros aumentos nas taxas de juros. O governador do banco, Haruhiko Kuroda, afirmou que o BOJ não tinha intenção de reverter o estímulo, já que a inflação deve desacelerar abaixo de 2% no próximo ano.

A economia do Japão contraiu inesperadamente 0,8% anualizado no terceiro trimestre de 2022 em meio a preocupações com a recessão global e custos de importação mais altos pesando sobre consumidores e empresas.

