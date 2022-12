Taiwan descreve a escala dos ‘exercícios de ataque’ de Pequim – CMIO

Pequim lançou manobras navais e aéreas em grande escala em torno de Taiwan, envolvendo dezenas de aeronaves, dias após a promessa de Washington de fornecer ajuda militar adicional a Taipei.

Um total de 71 caças a jato, aviões antissubmarinos, aeronaves de guerra eletrônica e drones de reconhecimento, juntamente com sete navios de guerra, foram avistados perto de Taiwan nas últimas 24 horas, disse o Ministério da Defesa da ilha autônoma na segunda-feira.

Taipei mobilizou seus próprios jatos e navios da Marinha, e também usou baterias de mísseis terrestres para monitorar o movimento das forças de Pequim.

Pequim anunciou o lançamento de “exercícios conjuntos de greve de fogo” em torno de Taiwan no domingo. Um coronel chamou os exercícios “uma resposta resoluta ao crescente conluio e provocação dos Estados Unidos e Taiwan”, acrescentando que o Exército Popular de Libertação tomaria “todas as medidas necessárias” defender a soberania e a integridade territorial da China.

Na sexta-feira, o presidente Joe Biden assinou a Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2023, uma lei de gastos que permite até US$ 2 bilhões em empréstimos militares a Taiwan nos próximos cinco anos.













Taiwan é autogovernado desde 1949, mas nunca conquistou oficialmente a independência da China. Pequim considera a ilha uma parte inalienável de seu território e vê a ajuda militar e diplomática estrangeira às autoridades locais como uma intromissão em seus assuntos internos.

“Esta lei, em total desrespeito aos fatos, exalta a narrativa da ‘ameaça da China’, interfere descaradamente nos assuntos internos da China”, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China no sábado.

O coronel sênior Tan Kefei, porta-voz do Ministério da Defesa de Pequim, afirmou que “O Exército de Libertação do Povo Chinês estará, como sempre, pronto para salvaguardar resolutamente a reunificação nacional e a integridade territorial do país.”