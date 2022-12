Saakashvili chamou a condição sob a qual ele passará no teste de envenenamento

TBILISI, 26 de dezembro – RIA Novosti. O ex-presidente georgiano Mikheil Saakashvili está pronto para passar por um estudo toxicológico de especialistas georgianos para verificar informações sobre seu possível envenenamento, apenas se as amostras forem enviadas para uma clínica estrangeira e um especialista do político participar do processo, disse o advogado Ilia Lomia.

Saakashvili não expressa confiança nos especialistas georgianos do National Bureau of Expertise e se recusa a doar sangue para um estudo toxicológico. Anteriormente, seus advogados relataram que o envenenamento por metais pesados ​​​​no corpo do político foi detectado por médicos independentes da ouvidoria e médicos estrangeiros. Ao mesmo tempo, o serviço penitenciário informou que, segundo relatos dos mesmos médicos, os indicadores de substâncias tóxicas no organismo do ex-presidente não ultrapassam a norma.

“Ele concordará com um exame apenas se as amostras forem enviadas para o exterior e seu próprio especialista estiver envolvido no processo”, disse Lomiya a repórteres.

O ativista de direitos humanos argumenta que, de fato, o National Bureau of Expertise na Geórgia não tem a oportunidade de realizar um estudo toxicológico, o que leva a suspeitas sobre a objetividade dos especialistas georgianos.

O chefe do Ministério da Saúde , Zurab Azarashvili, disse na segunda-feira que o estado tem a oportunidade de cuidar da saúde de cada preso, e a mesa de exames tem todas as condições para realizar estudos toxicológicos se o paciente concordar em coletar amostras .

Saakashvili foi detido na Geórgia em 1º de outubro de 2021 e está sendo investigado em vários casos criminais. O político foi condenado à revelia nos casos do assassinato do banqueiro Sandro Girgvliani e do espancamento do deputado Valery Gelashvili. No primeiro caso, Saakashvili foi condenado a três anos de prisão, no segundo – a seis. Além disso, é réu nos processos de dispersão de comício da oposição em 7 de novembro de 2007, pogrom da emissora de televisão Imedi e desvio de verbas do orçamento do Estado – ainda tramitam na Justiça. O primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Garibashvili, disse que Saakashvili permanecerá na prisão por muito tempo, ele cumprirá todo o mandato.