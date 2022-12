Trabalhadores do Reino Unido enfrentam choque salarial – PWC – CMIO

Espera-se que os salários reais da Grã-Bretanha, que levam em consideração a inflação, caiam quase para uma baixa de duas décadas

O salário médio de um empregado britânico no próximo ano cairá para um nível visto pela última vez em 2006, de acordo com o último relatório sobre a economia do Reino Unido da consultoria multinacional PwC, divulgado no início desta semana.

A rede de serviços profissionais projetou que os salários reais, que levam em conta a inflação, cairão até 3% em 2022 e outros 2% durante o próximo ano.

“Obviamente, 2022 foi um ano altamente desafiador para a economia do Reino Unido e não é surpreendente que esses ventos contrários continuem ao longo de 2023”, disse. disse o economista sênior da PwC Barret Kupelian, comentando o relatório.

A crise do custo de vida persistirá, dizem os analistas da PwC, com o valor semanal das lojas de alimentos subindo para £ 100 (US$ 120), o dobro da taxa na virada do século. Os preços das casas no Reino Unido devem cair 8%, enquanto as vendas no setor devem cair abaixo de um milhão pela primeira vez em quase dez anos.













De acordo com a previsão, que mostra que a Grã-Bretanha está a caminho de se tornar um lugar menos feliz para se viver, o país enfrentará um aumento de 20% nos divórcios para quase 140.000 na Inglaterra e no País de Gales, o que equivale a 16 rompimentos de casamento a cada hora.

A consultoria com sede em Londres aumentou as esperanças ao dizer que mais de 300.000 trabalhadores britânicos poderiam voltar ao mercado de trabalho no próximo ano. Espera-se que isso reduza a inatividade econômica e alivie a escassez de pessoal em setores altamente qualificados. O relatório acrescenta que o aumento da imigração para o Reino Unido também pode contribuir com £ 19 bilhões (quase US$ 23 bilhões) para a economia, impulsionando 1% do crescimento do PIB.

“Apesar de uma economia em contração, o Reino Unido continua sendo um destino atraente para os trabalhadores”, disse Jake Finney, economista da PwC. “Em 2022, os níveis de imigração no Reino Unido atingiram um recorde de 1,1 milhão, com esquemas direcionados a ucranianos, afegãos e residentes de Hong Kong, adicionando cerca de 140.000 ao total.”

