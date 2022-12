Índia lançará mísseis balísticos perto da China e do Paquistão – mídia – CMIO

Nova Delhi planeja estacionar cerca de 120 mísseis ao longo da fronteira com a Índia, informa a agência de notícias ANI

A Índia pretende colocar mais de cem mísseis balísticos ao longo de sua fronteira com a China e o Paquistão, segundo a agência de notícias local ANI. O relatório segue as alegações de confrontos entre tropas indianas e chinesas em uma área contestada do Himalaia no início deste mês, em Nova Délhi.

“Uma reunião de alto nível do Ministério da Defesa autorizou a aquisição de cerca de 120 mísseis para as Forças Armadas e sua implantação ao longo das fronteiras”, disse. uma fonte sênior de defesa disse à agência.

Segundo a ANI, as armas em questão são mísseis Pralay desenvolvidos internamente. Os dispositivos quase balísticos táticos de curto alcance foram testados com sucesso pelos militares indianos há um ano.

Dizem que eles têm a capacidade de atingir alvos a uma distância entre 150 e 500 km e são difíceis de interceptar pelas defesas aéreas, devido às mudanças de direção durante o vôo.













A agência descreveu o desenvolvimento relatado como um “grande decisão” para o país, que passou a ter como política permitir o uso de mísseis balísticos em funções táticas.

Os vizinhos da Índia e rivais geopolíticos China e Paquistão, que também são potências nucleares, possuem mísseis balísticos em seus arsenais. A Índia também faz fronteira com o Nepal, Butão, Bangladesh e Mianmar.

No início de dezembro, o Ministério da Defesa em Nova Delhi disse que houve breves confrontos entre guardas de fronteira indianos e chineses no estado de Arunachal Pradesh, no Himalaia. O incidente deixou seis soldados indianos feridos, disse o ministério. Acusou Pequim, que não confirmou a ocorrência do encontro, de tentar “unilateralmente” mudar o status quo na zona fronteiriça do Himalaia.

Na semana passada, Nova Délhi anunciou o envio de um número recorde de tropas para a área, chamando-o de resposta ao acúmulo da China.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Índia acusa China de distúrbios na fronteira com o Himalaia

A Índia também tem uma disputa territorial duradoura com o Paquistão. O impasse sobre a região da Caxemira tem se agravado entre Nova Délhi e Islamabad desde 1947, levando a três guerras e uma série de escaramuças menores.