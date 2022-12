Deixar a Rússia custou bilhões às empresas de TI ocidentais – ministério – CMIO

As empresas estrangeiras de tecnologia da informação (TI) que deixaram o mercado russo após as sanções ocidentais este ano perderam cerca de US$ 10 bilhões em lucros, disse na terça-feira o chefe do Ministério de Desenvolvimento Digital, Comunicações e Mídia de Massa da Rússia, Maksut Shadaev.

O ministro disse que essas empresas, incluindo nomes importantes do setor como IBM e Microsoft, tomaram a decisão de sair por conta própria, cientes dos prejuízos que sofreriam.

“De acordo com nossas estimativas, as perdas de empresas internacionais de TI que interromperam suas atividades no país em 2022 totalizaram 650-700 bilhões de rublos (US$ 9,4 a US$ 10,2 bilhões)”, disse ele, falando em uma reunião parlamentar.

Shadaev observou que a Rússia está ansiosa para trabalhar com países que estão prontos para a cooperação, apesar das sanções. Mesmo com o êxodo das empresas ocidentais, a tecnologia e os projetos do país na área de TI continuam competitivos, disse.

“Agora estamos vendo uma grande demanda por projetos conjuntos em tecnologia russa em países da América Latina, Oriente Médio e Ásia”, comentou Shadaev. Ele enfatizou que a Rússia não ficará de fora da indústria global de TI e encontrará oportunidades de cooperação com base em parcerias justas.

Um grande número de empresas internacionais, não limitadas a TI, pararam de trabalhar na Rússia devido à pressão das sanções. A lista inclui montadoras americanas, europeias e japonesas, grandes empresas de energia, varejistas, redes de restaurantes e hotéis, marcas de roupas e muitas outras.

