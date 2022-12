Arquivos do Twitter descrevem campanha de censura da Covid – CMIO

A plataforma de mídia social aparentemente suprimiu “conteúdo legítimo” sobre o coronavírus a pedido da Casa Branca

O último lote de documentos do Twitter divulgados pelo CEO Elon Musk mostra como a plataforma censurou postagens sobre o Covid-19 que não se alinhavam com a mensagem da Casa Branca. Médicos e epidemiologistas qualificados foram suprimidos e banidos a pedido direto do governo Biden, sugerem os documentos.

As administrações de Trump e Biden pressionaram o Twitter a moderar o conteúdo relacionado ao coronavírus, informou o jornalista David Zweig na segunda-feira, citando as comunicações internas da empresa. Enquanto a equipe de Trump queria abafar os rumores de escassez de supermercado para combater a compra de pânico, Biden mudou o foco para “desinformação” sobre vacinas assim que sua equipe assumiu em janeiro de 2021.

Segundo arquivos vistos por Zweig, a equipe de Biden pressionou diretamente o Twitter para proibir “contas antivaxxer de alto perfil,” incluindo a do ex-repórter do New York Times Alex Berenson, que afirmou persistentemente que os riscos da vacinação superam os benefícios. O Twitter obedeceu e suspendeu Berenson em julho de 2021, mas os funcionários do Twitter disseram depois que “a equipe de Biden” estava ainda “não satisfeito” com os esforços de censura da plataforma, e com raiva exigiu que “desplataformar várias contas.”

12. Culbertson escreveu que a equipe de Biden estava “muito zangada” porque o Twitter não havia sido mais agressivo na desativação de várias contas. Eles queriam que o Twitter fizesse mais. pic.twitter.com/lZTQV3yKeZ —David Zweig (@davidzweig) 26 de dezembro de 2022

O Twitter colocou um aviso na conta de um epidemiologista de Harvard que argumentou que “aqueles com infecção natural prévia” não precisam ser vacinados e sinalizados como “errôneo” tweets que citavam o governo Biden próprios dados sobre as taxas de mortalidade da Covid. Ele usou uma combinação de IA “robôs” e moderadores contratados em países estrangeiros para tomar essas decisões.













Um médico foi sinalizado por compartilhar os resultados de um estudo revisado por pares que ligava a vacinação a paradas cardíacas em jovens, enquanto outro médico estava permanentemente suspenso por se referir a um estudo publicado sugerindo que a vacinação prejudica temporariamente a contagem de esperma de pacientes do sexo masculino.

“Conteúdo dissidente, mas legítimo, foi rotulado como desinformação, e as contas de médicos e outros foram suspensas por twittar opiniões e informações comprovadamente verdadeiras”, disse. Zweig twittou.

Quando o ex-presidente Donald Trump exortou seus seguidores a não “tenha medo do Covid” após sua própria recuperação da doença, os moderadores seniores do Twitter debateram a possibilidade de tomar medidas contra o tweet, antes de concluir que o ataque de Trump “otimista” avaliação não conta como desinformação.

Desde a compra do Twitter por US$ 44 bilhões em outubro, Musk divulgou lotes de documentos que esclarecem as políticas de censura anteriormente opacas da plataforma. Publicados por vários jornalistas independentes, esses despejos de documentos mostraram como o Twitter suprimiu informações prejudiciais à campanha eleitoral de Joe Biden, conspirou com o FBI para remover o conteúdo que a agência queria ocultar, ajudou as campanhas de influência online dos militares dos EUA e censurou “narrativas anti-Ucrânia” em nome de várias agências de inteligência dos EUA.