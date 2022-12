Porta-aviões britânico de £ 3,2 bilhões passa mais tempo sob reparos que operando, aponta The Times

Os problemas com o funcionamento do navio de guerra começaram já em 2020. Primeiro, o porta-aviões sofreu um vazamento na casa de máquinas , depois o desabamento de um bloco de acomodação. Recentemente, o navio foi ancorado um estaleiro escocês depois de quebrar na Ilha de Wight devido a um problema no eixo da hélice, em agosto, segundo a matéria.

O porta-aviões passou 267 dias no mar, enquanto na véspera de Natal completou seu 268º dia de reparos, informou o jornal, citando uma análise do Departamento de Defesa do Reino Unido. O porta-aviões HMS Queen Elizabeth substituiu o Prince of Wales em missões no exterior, apesar do fato de que os navios deveriam se alternar a cada oito meses, afirma o Times.