Rússia explica possível corte na produção de petróleo – CMIO

O ministro das Finanças alertou que Moscou pode redirecionar os suprimentos devido ao teto de preços da UE, mesmo com o aumento dos custos

A Rússia interromperá o fornecimento de petróleo para nações que impõem um teto de preço às suas exportações de petróleo bruto, disse o ministro das Finanças do país, Anton Siluanov, no domingo. Ele também admitiu a possibilidade de cortes na produção.

O ministro acrescentou que a Rússia buscará novos mercados e soluções logísticas mesmo que sejam mais caras.

“Não venderemos petróleo sob contratos que especifiquem limites de preços oferecidos pelos países ocidentais. Isso está fora de questão”, Siluanov disse em entrevista à mídia saudita Asharq News.

“Como isso afetará a economia, o orçamento do país e o volume de produção? Sim, teremos que limitar a produção em algum lugar”, acrescentou o ministro.

Um teto de US$ 60 por barril para o petróleo russo transportado por via marítima, imposto pelo G7 e pela UE, entrou em vigor em 5 de dezembro. As cargas de petróleo russas que são negociadas acima do limite não podem acessar os principais serviços fornecidos por empresas ocidentais, incluindo seguros.













Siluanov caracterizou a decisão de estabelecer um teto de preço para o petróleo marítimo russo como o “ditadura de um consumidor”. Observando que, em teoria, as nações que impõem o teto de preço também podem introduzir restrições semelhantes para outros produtores, ele insistiu que a Rússia não poderia concordar com tais políticas.

O ministro também prometeu que todas as obrigações orçamentárias da Rússia seriam cumpridas, apesar das restrições de preços, sanções e flutuações de preços nos mercados mundiais.

Suas declarações ecoam comentários feitos pelo vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak no início da semana. Novak disse que Moscou não venderia petróleo para países que impõem um teto de preço e pode responder à medida reduzindo a produção de petróleo em 500.000 a 700.000 barris por dia no início de 2023.

A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e as restrições equivaleriam a cerca de 5-6% da produção diária do país.

A ideia de cortes na produção de petróleo foi expressa pela primeira vez pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 9 de dezembro. O líder russo enfatizou que nenhuma decisão sobre o assunto havia sido tomada até então.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT