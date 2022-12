Japão se prepara para retaliação armada e muda postura militar de décadas do país

A mídia norte-americana Foreign Affairs descreve esta medida como “um símbolo de profunda transformação”. Segundo o jornal, anteriormente, a reputação do Japão no mundo se baseava nas, que o colocavam entre os países mais poderosos do mundo , mas a sua força militar ficava fora deste núcleo. O Japão se limitou a gastar em operações internacionais de manutenção da paz e a aliança entre os EUA e o Japão, o que lhe permitiu destinar não mais do que 1% do PIB às forças armadas.