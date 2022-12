Cazaquistão apoia o aumento da cooperação entre Japão e Ásia Central, diz MRE

O ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão, Mukhtar Tileuberdi, participou da 9ª Reunião Ministerial do Diálogo Ásia Central-Japão, onde se reuniu com seus colegas do Japão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Os ministros mantiveram negociações sobre transporte, comunicações, segurança regional, mudança climática e digitalização, entre outros temas, de acordo com a mídia local.