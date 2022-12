Com aval de Pequim, fronteira com Hong Kong deve ser aberta em 2023, diz liderança local

Apoiadores pró-chineses rasgam bandeira nacional dos EUA junto do consulado-geral do país norte-americano em Hong Kong, China, 3 de agosto de 2022

© AP Photo / Kin Cheung Apoiadores pró-chineses rasgam bandeira nacional dos EUA junto do consulado-geral do país norte-americano em Hong Kong, China, 3 de agosto de 2022

A liderança de Hong Kong demonstrou ainda interesse em incentivar laços econômicos com a China continental. Os preparativos estão sendo feitos para reiniciar os serviços de trem com a cidade e Guangzhou, no sul da China, já a partir do início do ano que vem.