Os combates na Ucrânia têm “falhas expostas no planejamento estratégico dos EUA” e “revelou lacunas significativas” na base industrial militar dos EUA e da OTAN, informou o Washington Post na sexta-feira. Como as forças de Kiev consomem mais munição do que o Ocidente pode produzir, o Pentágono procura lidar com isso treinando-as para lutar mais como os americanos.

“Os estoques de muitas armas e munições importantes estão quase esgotados e os tempos de espera para uma nova produção de mísseis se estendem por meses e, em alguns casos, anos”, disse. o Post observou em um artigo detalhando como os EUA canalizaram cerca de US$ 20 bilhões em ajuda militar para Kiev este ano. Apenas US $ 6 bilhões foram em novos contratos de armas, enquanto o restante veio dos estoques do Pentágono, acrescentou a agência.

O complexo militar-industrial dos EUA pode produzir cerca de 14.000 cartuchos de munição para obuses de 155 mm por dia, o Post citou a secretária do Exército dos EUA, Christine Wormuth, enquanto as forças ucranianas gastam cerca de 6.000 por dia durante combates pesados.

O complexo militar-industrial dos Estados Unidos é “em péssimo estado agora,” Seth Jones, do think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), com sede em Washington, disse ao Post.

“Estamos realmente em baixo… e nem estamos lutando,” Jones disse, acrescentando que em cenários onde os EUA estão enfrentando a China ou a Rússia em um conflito convencional, “não passamos de quatro ou cinco dias em um jogo de guerra antes de ficarmos sem mísseis de precisão.”













Os aliados de Washington na Europa estão em situação semelhante, informou o Wall Street Journal na quinta-feira. Michal Strnad, dono de um conglomerado tcheco de munição, disse que a Ucrânia mastiga 40.000 cartuchos por mês, enquanto todos os membros europeus da OTAN juntos podem produzir 300.000 por ano.

“A capacidade de produção europeia é grosseiramente inadequada” Strnad disse, acrescentando que levaria até 15 anos para reabastecer nas taxas de produção atuais, se o conflito de alguma forma terminasse amanhã.

Moscou alertou repetidamente os EUA e seus aliados de que carregamentos de armas cada vez mais modernas e de longo alcance poderiam levar a um confronto direto entre a Rússia e a Otan, e acusou o Ocidente de prolongar o conflito e causar mortes de civis na Ucrânia.

Embora as autoridades ocidentais tenham exigido um aumento da produção por meses, a legislação recente da UE bloqueou muitos investimentos na fabricação de armas, designando-a como “não sustentável” segundo o Jornal. A Alemanha está agora em processo de financiamento de uma fábrica na Romênia que poderia produzir munição de calibre tanto da OTAN quanto da União Soviética para a Ucrânia.

O Pentágono está tentando lidar com o problema treinando tropas ucranianas para “lute mais como os americanos” e usam táticas diferentes, de acordo com o Post.

“Acho que se pudermos treinar formações maiores – companhias, batalhões – sobre como empregar fogos, criar condições de manobra e depois ser capazes de manobrar como você viu [the US military] manobra no campo de batalha, então acho que estamos em um lugar diferente. Então você não precisa de um milhão de rodadas” de artilharia, um alto funcionário dos EUA – que não quis ser identificado – disse à agência.