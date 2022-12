Snowden diz ‘eu avisei’ – CMIO

O denunciante apontou para uma investigação da AP sobre como a pandemia de Covid-19 “normalizou” a espionagem dos cidadãos

O ex-denunciante da CIA e da Agência de Segurança Nacional Edward Snowden reivindicou justificativa depois que uma reportagem da mídia expôs como as ferramentas de vigilância implantadas para combater o Covid-19 estão sendo abusadas pelas autoridades policiais e outras autoridades – como ele previu há mais de dois anos.

“Falei sobre isso no início de 2020 e fui considerado paranóico, como é nossa tradição quando alguém aponta para o resultado previsível de uma nova tendência perigosa, mas popular”, disse. Snowden disse em um post no Twitter na sexta-feira. O ex-empreiteiro de inteligência dos EUA citou o artigo da Associated Press desta semana sobre como o Covid-19 havia “acelerado e normalizado” uso de vigilância estatal e ferramentas de rastreamento contra cidadãos comuns e ativistas.

Snowden fez um link para uma entrevista em abril de 2020 com o fundador da VICE, Shane Smith, na qual ele previu que as medidas de emergência usadas para lidar com a crise do Covid-19 se tornariam permanentes e seriam usadas para infringir as liberdades civis. Na época, os temores de pandemia estavam no auge, e muitos governos em todo o mundo estavam sendo elogiados por usar aplicativos de vigilância de ponta para rastrear infecções e colocar em quarentena pessoas que possivelmente haviam sido expostas ao vírus.

“Quando qualquer um de nós olha para onde isso está indo, precisamos pensar sobre onde estivemos”, Snowden disse a Smith. “E, infelizmente, esses tipos de poderes de emergência que nascem de crises têm um histórico perfeito de abuso. Quero dizer, no geral, sempre que você olha para essas coisas, a parte mais engraçada, de uma forma sombria, é que a emergência nunca acaba e se normaliza.”

O artigo da AP citou o rastreamento de telefones celulares e outras tecnologias usadas para acusar pessoas de crimes, impedir que cidadãos viajem, assediar “comunidades marginalizadas” e vincular dados pessoais de saúde a sistemas de vigilância e aplicação da lei.

Snowden ficou famoso ao expor as táticas de vigilância doméstica e global do governo dos EUA que surgiram de uma crise anterior, os ataques terroristas de 11 de setembro. Ele lamentou que, com a tecnologia relacionada à pandemia já sendo abusada, “Parar com isso vai ser mais difícil agora.”

Na entrevista de 2020, Snowden argumentou que, como todos estavam com tanto medo do presente, eles se esqueceram de pensar em como as decisões que estavam sendo tomadas afetariam o futuro. “Não importa como está sendo usado, o que está sendo construído é a arquitetura da opressão.” Ele adicionou, “À medida que o autoritarismo se espalha, à medida que as leis de emergência proliferam, à medida que sacrificamos nossos direitos, também sacrificamos nossa capacidade de impedir esse deslize para um mundo menos liberal e menos livre.”