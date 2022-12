Austrália e China nunca serão amigas, mas o equilíbrio é possível — CMIO

O novo governo em Canberra é nitidamente menos antagônico a Pequim do que seu antecessor – mas isso significa que uma reaproximação está chegando?

A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, fez recentemente uma visita a Pequim, na China. Embora a visita fosse um protocolo diplomático, foi significativa porque simboliza uma espécie de mudança na política externa de Canberra em relação à China, que começou com a reunião do primeiro-ministro australiano Anthony Albanese com Xi Jinping no G20 há um mês.

Tendo passado por uma mudança de governo este ano, com o Partido Trabalhista de Albanese substituindo o partido Liberal anti-China de Scott Morrison, Canberra até certo ponto suavizou sua posição em relação a Pequim.

Mas a pergunta é: Quanto? E até que ponto? O relacionamento da Austrália com a China entrou em colapso há cerca de um ano. Apesar de os dois países terem construído uma relação econômica extremamente lucrativa, que chegou a ser chamada de “Parceria estratégica,” Scott Morrison tomou a decisão de se inclinar contra Pequim em favor dos Estados Unidos.

Para a política externa australiana, isso não é novo ou surpreendente. No entanto, o governo de Morrison foi agressivamente anti-China em sua retórica a ponto de ser profundamente desestabilizador e, a partir de 2020, depois que ele começou a pedir um inquérito sobre as origens do Covid-19, Pequim respondeu com uma série de proibições abrangentes. nas exportações australianas (sendo a China o seu maior mercado). Isso incluía mercadorias como carvão, vinho, malte e frutos do mar, entre outras coisas. É claro que agora é um entendimento assumido, mas não confirmado, de que, como a China está se envolvendo com a Austrália novamente, essas proibições provavelmente serão revogadas discretamente, e isso é uma prioridade para o novo governo em Canberra.

Então, o que provocou a mudança? Embora a Austrália, como membro da anglosfera, seja provavelmente a nação pró-EUA mais leal do mundo em termos de política externa, parece que o governo trabalhista é mais moderado do que o inimigo chinês Scott Morrison, semelhante a Trump. Portanto, é mais pragmático que, apesar do crescente conflito geopolítico, manter um relacionamento estável com a China seja vital para os interesses nacionais da Austrália. A China continua sendo o maior parceiro comercial da Austrália, sua maior fonte de estudantes internacionais e uma importante fonte de entrada de investimentos. Embora todos os governos australianos sejam pró-EUA, o argumento é que Scott Morrison foi simplesmente imprudente.

Como resultado, muitos aspectos da política externa da Austrália permanecem inalterados, eles simplesmente não são abordados com o mesmo nível de abrasividade ou chauvinismo retórico. Canberra continua sendo um membro importante de coalizões críticas anti-China, como o Quad e o AUKUS. Pode ser mais silencioso e calmo, mas ainda é visto pelos Estados Unidos como um parceiro militar fundamental no caso de uma potencial contingência com Pequim e, portanto, essencial para sua contenção. Afinal, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Austrália nunca vacilou em sua lealdade aos objetivos militares dos EUA, seja no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão ou em qualquer outro lugar.













Essa atitude de política externa é derivada do excepcionalismo anglófono, já que a realidade da Austrália era uma nação colonial derivada do Império Britânico. Como tal, a Austrália contemporânea vê o poder americano como essencial para a manutenção de sua própria posição privilegiada no Pacífico. É por isso que alguns até acusaram a CIA de armar um golpe contra o ex-primeiro-ministro do país, Gough Whitlam, o homem que de fato normalizou as relações da Austrália com a China, porque arriscava transformar a Austrália em um país não alinhado. Esse excepcionalismo também levou a Austrália a ter uma tradição de racismo do ‘Perigo Amarelo’, em que as culturas asiáticas (em particular a China) são vistas como a maior ameaça à identidade da Austrália, um fenômeno que o governo de Scott Morrison armava fortemente.

No entanto, a realidade da Austrália moderna é mais complexa. Considere, por exemplo, que Penny Wong é uma australiana de etnia chinesa. Assim, embora as velhas atitudes permaneçam, elas também refletem um país cada vez mais diverso e em mudança que, sob o governo certo, pode trazer mais equilíbrio, e não é de admirar que a retórica antichinesa de Morrison lhe tenha custado os votos de muitos constituintes sino-australianos.

Em última análise, porém, as opções de política externa da Austrália permanecem limitadas. Pode ser anti-China radical ou pragmaticamente pró-EUA e cauteloso com a China. Dado o curso dos acontecimentos, está claro que Pequim está disposta a aceitar o último. A Austrália nunca será a melhor amiga da China, mas se for um país com o qual ela pode trabalhar – pelo menos construindo uma relação econômica estável e uma diplomacia madura – então não será um grande problema. A China ficará feliz em envolver os aliados dos EUA quando houver espaço para separá-los da devoção absoluta a Washington.