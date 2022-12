Espera-se um aumento de orçamento de £ 1,5 bilhão (US$ 1,8 bilhão) para as forças armadas britânicas em 2024-2025, afirma o jornal

Em meio à inflação crescente, o Reino Unido deve aumentar os gastos com defesa em 2024-2025, informou o The Telegraph, citando fontes familiarizadas com o assunto. O conflito na Ucrânia estava entre os motivos citados pelo Ministério da Defesa da Grã-Bretanha ao justificar o aumento dos gastos do Tesouro, informou o jornal.

A decisão já havia sido tomada em princípio, embora os números finais sejam esperados para a primavera de 2023, quando o chanceler Jeremy Hunt pode anunciar oficialmente o aumento, acrescenta o jornal.

O governo britânico está tentando garantir que o orçamento de defesa não caia em relação à inflação, segundo o Telegraph.

“Evitaremos um corte de prazo real no orçamento de defesa,”Uma fonte anônima sênior do governo confirmou ao jornal.

Embora o ex-primeiro-ministro Boris Johnson tenha lançado um grande programa de investimento militar em 2020 – o maior desde o fim da Guerra Fria – o orçamento de defesa da Grã-Bretanha ainda deve cair em termos reais entre 2022 e 2024 devido ao aumento da inflação, observou o artigo. .













O professor Malcolm Chalmers, vice-diretor-geral do think tank militar Royal United Services Institute, disse à agência que o orçamento de defesa teria que aumentar de £ 48,6 bilhões para £ 50,1 bilhões (US $ 60 bilhões) em 2024 para atingir a meta do governo. Isso se traduziria em pelo menos £ 1,5 bilhão (US$ 1,8 bilhão) em investimentos adicionais esperados.

A aquiescência relatada pelo Tesouro pode ser atribuída a preocupações geopolíticas levantadas pelo governo britânico, particularmente à luz da campanha militar da Rússia contra a Ucrânia, observou o artigo.

Desde o final de fevereiro, quando o conflito estourou, Londres tem sido um dos maiores apoiadores de Kiev, fornecendo-lhe armas e treinamento militar.

Em setembro, o governo do Reino Unido prometeu gastar tanto ou até mais do que em 2022 em ajuda militar à Ucrânia no próximo ano. De acordo com o comunicado de imprensa, a Grã-Bretanha estava “o segundo maior doador militar” para Kiev, tendo comprometido cerca de £ 2,3 bilhões (US$ 2,8 bilhões) na época.

A Rússia, por sua vez, condenou consistentemente as entregas de armas ocidentais à Ucrânia, alegando que elas servem apenas para prolongar o conflito. Moscou também alertou repetidamente que os estados membros da OTAN estão se envolvendo cada vez mais no conflito, o que poderia levar a um confronto militar direto com Moscou.