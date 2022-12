Venezuela rechaça decisão de corte nos EUA por não reconhecer enviado especial

A chancelaria da Venezuela condenou no sábado (24) a recusa de imunidade diplomática a seu enviado especial Alex Saab após um veredito judicial nos EUA, decisão que descreveu como “ mais um ato de desrespeito” pelo direito internacional.

Na sexta-feira (23) Robert Scola, um juiz do Distrito Sul da Flórida, EUA, decidiu que o também empresário não é um representante diplomático, após determinar que as decisões do governo de Nicolás Maduro não “são legítimas” a nível internacional.