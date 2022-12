O rei da Grã-Bretanha em um discurso de Natal tocou no tema da crise no país

O rei gravou a tradicional mensagem de vídeo do feriado para a nação na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, na qual prestou homenagem à sua mãe, a rainha Elizabeth II, e ao pai, o príncipe Philip, e agradeceu pelas “cartas, cartões e mensagens muito comoventes” que ele e sua esposa recebeu em conexão com a morte da rainha em setembro. O discurso de Natal da monarca foi transmitido no canal do YouTube do Palácio de Buckingham.