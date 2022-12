A paz na Ucrânia depende de Washington – Orban – CMIO

Kiev só pode continuar lutando contra a Rússia enquanto ela obtiver armas americanas, diz o primeiro-ministro húngaro

As perspectivas de acabar com o conflito Ucrânia-Rússia estão nas mãos dos EUA, que é o principal apoiador de Kiev, disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.

“A Ucrânia só pode lutar enquanto os EUA a apoiarem com dinheiro e armas”, disse. Orban insistiu em entrevista ao jornal Magyar Nemzet no sábado.

“Se os americanos quiserem paz, haverá paz”, ele enfatizou.

Desde que o conflito na Ucrânia estourou no final de fevereiro, Washington forneceu a Kiev bilhões de dólares em assistência militar e financeira, bem como inteligência militar. As entregas de ajuda letal incluíram hardware sofisticado, como lançadores de foguetes múltiplos HIMARS, obuseiros M777 e drones de combate. Foi recentemente anunciado que os militares ucranianos também receberão sistemas de defesa aérea Patriot.













No início desta semana, o presidente dos EUA, Joe Biden, deu as boas-vindas a seu colega ucraniano, Vladimir Zelensky, à Casa Branca e prometeu: “ficaremos com você o tempo que for necessário.”

A Rússia há muito insiste que um “guerra por procuração” está realmente sendo travado contra ele na Ucrânia pelos EUA e pela OTAN.

Orban também foi questionado sobre como ele se sentia sobre a Hungria ser marcada “pró-russo” na UE por causa de sua contínua cooperação econômica com a Rússia, suas críticas às sanções anti-Moscou do bloco e sua relutância em enviar armas a Kiev.

“Somos pró-húngaros. Estamos do lado dos húngaros na guerra russo-ucraniana”, o primeiro-ministro respondeu.

Budapeste quer que a Ucrânia permaneça soberana e que a Rússia não represente uma ameaça para a Europa, mas acredita que cortar todos os laços econômicos com Moscou vai contra os interesses do país, explicou.