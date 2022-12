BERLIM, 25 de dezembro – RIA Novosti. As residências alemãs enfrentarão aumentos de preços de gás e eletricidade de 112 e 44 por cento no ano novo, de acordo com a pesquisa de mercado da Verifox publicada pela Handelsblatt.

“Apesar de o governo federal limitar os preços da energia no futuro, os consumidores de eletricidade pagarão em média 44% a mais em janeiro do que no outono de 2021, quando os preços da energia começaram a disparar. No caso do gás, um aumento de 112% é esperado.”, – escreve a publicação.

Para aliviar parcialmente o ônus dos consumidores, o governo federal introduz um teto de preço para eletricidade e gás em março, que também afetará janeiro e fevereiro retrospectivamente. Depois disso, as famílias pagarão no máximo 40 centavos de euro por quilowatt-hora, e esse preço será aplicado a 80% da energia consumida. No caso do gás, o preço máximo será de 12 centavos de euro por quilowatt-hora de energia gerada a partir do gás (US$ 1,30 por metro cúbico de gás).

Mas isso atenuará apenas ligeiramente o aumento acentuado dos custos de eletricidade e gás, observou a Verifox.

Segundo a pesquisa da empresa, uma família média com um consumo de eletricidade de 4.000 quilowatts-hora terá que pagar em média 1.764 euros de janeiro até o final do ano. Ao mesmo tempo, o teto de preços proporcionará uma suspensão do crescimento dos preços em apenas cinco por cento.

No caso do gás, o efeito do preço máximo será mais acentuado, mas em média um agregado familiar ainda vai gastar o dobro de há dois anos (1457 em vez de 894 euros), e o preço máximo só vai poupar 5,6 cêntimos do preço médio de 17,6 centavos de euro por quilowatt-hora (0,60 de US$ 1,92 por metro cúbico de gás). Além disso, os comercializadores vão cobrar ao consumidor final uma taxa pela passagem de eletricidade pelas redes do país, o que vai aumentar a fatura anual em 57 euros em média.

Verifox é um produto do grupo de mídia ProSiebenSat.1. A plataforma calcula preços para clientes que desejam fechar um contrato lucrativo com um fornecedor de energia. O portal, no seu atual estudo, teve em consideração o aumento das tarifas municipais de 700 comercializadores de gás e 800 comercializadores de eletricidade. Além disso, são incluídos no cálculo os preços das 30 empresas suprarregionais mais importantes fornecedoras de eletricidade e gás.

Após o início de uma operação militar especial na Ucrânia, o Ocidente intensificou a pressão de sanções sobre a Rússia, o que levou ao aumento dos preços da eletricidade, combustível e alimentos na Europa e nos Estados Unidos. Como o presidente Vladimir Putin apontou, a política de conter e enfraquecer Moscou é uma estratégia de longo prazo para os Estados Unidos e seus aliados, e as restrições foram um duro golpe para toda a economia global.