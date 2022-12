A França comercializou sua derrota na Copa do Mundo como uma vitória antirracista – CMIO

O time de futebol francês pode não ter marcado o suficiente, mas os políticos franceses certamente

Por Matthieu Buge , que trabalhou na Rússia para a revista l’Histoire, a revista de cinema russa Séance e como colunista do Le Courrier de Russie. Ele é o autor do livro Le Cauchemar russe (‘The Russian Nightmare’).

Nunca fui fã de futebol, mas gostei muito da final da Copa do Mundo no Catar. Foi um bom jogo. No meu bar local em Moscou, todo mundo era a favor da Argentina – inclusive eu, um francês, embora isso seja principalmente porque eu amo tango.

Os jogadores argentinos, com todas as suas tatuagens, pareciam membros de alguma gangue hondurenha. E sua habilidade de alguma forma italiana de cair toda vez que encontravam o cabelo de um oponente era um bom lembrete de que é realmente apenas um show. Quando o técnico francês, Didier Deschamps, substituiu Giroud, Griezmann e Hernandez por Thuram, Coman e Camavinga, eu me diverti muito, pois não parecia um jogo Argentina x França tanto quanto Itália x Camarões.

Mas o verdadeiro circo tem ocorrido na arena política francesa. Enquanto o Washington Post reclamava da falta de negros na seleção argentina, a França fazia sua própria releitura dos últimos dias deste torneio.

Todos esperavam confusão nas ruas da França após a semifinal França-Marrocos. A Bélgica e a Espanha já haviam sido palcos de violência após as vitórias do Marrocos. O resultado dessa semifinal não importaria muito: tumultos eram esperados de qualquer maneira. Milhares saíram às ruas. Infelizmente, um adolescente marroquino morreu em Montpellier após ser atropelado pelo carro de um torcedor francês que comemorava a vitória de seu time. No entanto, os relatos não enfatizam que o torcedor francês (que era da comunidade cigana) entrou em pânico ao se ver ameaçado por torcedores marroquinos. Os jornais, como sempre, focaram na política, assim como fizeram quando o grande jornal semanal gratuito 20 Minutos publicou um artigo intitulado ‘A ultradireita atrapalha o partido’: “O clima de bom humor observado no final da qualificação da França para a final da Copa do Mundo de Futebol rapidamente se tornou eletrizante na noite de quarta-feira em várias cidades da França, onde ocorreram confrontos. Alguns foram instigados por ativistas de ultradireita”. Algum. Muito bem. E os outros?













Quando a notícia da semifinal França-Marrocos estourou, um meme apareceu na internet francesa com o Ministro da Justiça francês Eric Dupont-Moretti e o Ministro de Assuntos Internos Gérald Darmanin. O primeiro pergunta: “O que vamos fazer esta noite?” Este último responde: “Vamos explicar que eles eram torcedores britânicos furiosos após a derrota.” É uma referência às infames alegações de Darmanin de que a violência durante a final da Liga dos Campeões em Paris este ano foi atribuída aos torcedores britânicos. Todos sabiam muito bem que a culpa era do que os políticos franceses gostam de chamar de “a juventude”. Então, o que Darmanin fez após os confrontos que se seguiram ao jogo França-Marrocos e antes da partida final da Copa do Mundo da FIFA? Ele anunciou que colocou os “grupos de ultradireita” sob vigilância. Estamos falando de 2.000 a 3.000 indivíduos. A população marroquina na França, de acordo com as últimas estatísticas do INSEE, é de cerca de 1.706.000.

Emmanuel Macron ansiava por uma vitória dos ‘les Bleus’. Teria sido o segundo durante sua presidência. Teria sido, do ponto de vista do marketing político, uma oportunidade fantástica para mostrar a nação como ‘unida’. É um fato bem conhecido que a vitória de 1998 e seu lema, ‘la France Black-Blanc-Beur’ (a França negra-branca-árabe), foi um enorme ganho político para o ex-presidente Jacques Chirac. No entanto, como sabemos, este ano a equipe de Messi venceu, tornando discutível a perspectiva de uma nova celebração de um triunfo francês ‘unido’.

No entanto, algum ganho político teve que ser extraído. Por isso, tiveram que se emocionar porque alguns jogadores da seleção francesa (principalmente os que erraram os gols na disputa de pênaltis) foram alvo de racismo nas redes sociais e porque o craque francês Mbappé foi ridicularizado pelo goleiro argentino Martinez. A Federação Francesa de Futebol decidiu processar os autores desses comentários. Parece que os jogadores de futebol realmente são atores em campo e divas em outros lugares. Os torcedores de futebol são conhecidos por ficarem tão emocionados que levam a todo tipo de zombaria – ou até mesmo ao assassinato de um jogador. Hoje em dia, uma ofensa de algum cara aleatório na internet é considerada uma atrocidade. Para um cara que ganha $ 200.000 por semana. La commedia dell’arte no auge.













Mas, para adicionar uma nota ainda mais engraçada ao espetáculo, Marine Le Pen instou a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne a agir contra os ‘movimentos extremistas’, quaisquer que sejam suas opiniões políticas. O que realmente significa contra a ‘ultradireita’, porque os migrantes não formam nenhum tipo de movimento político e os Antifa nunca foram incomodados pelas autoridades. Marine Le Pen, a líder do partido mais anti-imigração da França. Para onde foi a oposição de direita francesa? Aparentemente, foi tão para a direita que acabou na esquerda.

E assim, o marketing político francês conseguiu transformar uma derrota esportiva em uma campanha antirracista.

Esta evolução pode ser ilógica para alguns. Mas a França ocupa um lugar muito específico no movimento “anti-racista” que varre o Ocidente. Uma sociedade como a japonesa é baseada em um padrão racial muito direto. O russo é baseado em etnias, o americano no sucesso econômico e o francês no… idioma. Qualquer africano ou asiático que fale um pouco de francês pode ser considerado francês ou um aspirante a cidadão francês (aviso: russos e bielorrussos podem encontrar algum desencanto com este assunto). Então entra no jogo os princípios democráticos. Como mostram as estatísticas, os bebês recém-nascidos na França são cada vez mais descendentes de não franceses. Então, como político, por que você iria contra uma parte tão grande de seu eleitorado potencial?

Em 2018, podíamos ler na ESPN: “Quase uma década atrás, Arsene Wenger classificou a região de Paris como o segundo maior banco de talentos do futebol depois de São Paulo no Brasil. Mas agora, a capital francesa certamente ocupa o primeiro lugar.” Quem já esteve nos subúrbios de Paris entende o que isso realmente significa de um ponto de vista não relacionado ao futebol. Os conservadores que reclamam disso deveriam realmente procurar outra briga, o negócio está feito. Toda a mídia e atividades políticas em torno da Copa do Mundo da FIFA realmente mostram apenas uma coisa: a mudança etnográfica que está acontecendo nesta parte da Europa não deve ser interrompida. Isso não significa que o time da França vai ganhar mais Copas do Mundo, no entanto.