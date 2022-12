Lavrov: o principal resultado do ano é que agora sabemos quem é capaz de cumprir os tratados

“A principal conclusão e resultado é que a situação foi esclarecida de forma definitiva e irrevogável. O que está acontecendo no mundo , quem tem certas intenções e planos para atuar no cenário internacional, quem é capaz de cumprir os tratados e em quem não se pode confiar a partir de agora”, disse o chanceler em entrevista.

Vários países condenaram a operação militar especial que a Rússia lançou na Ucrânia no dia 24 de fevereiro em resposta ao pedido por assistência diante do genocídio de Kiev das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) — anteriormente reconhecidas por Moscou como Estados soberanos. O Ocidente começou a apoiar Kiev com suprimentos de armas, doações, ajuda humanitária e sanções contra Moscou.