Atirador de Paris tinha motivação ‘racista’ – AFP – CMIO

Um suspeito de 69 anos foi detido na sexta-feira depois de matar a tiros três pessoas perto de um centro cultural curdo, ferindo outras quatro.

O atirador que atirou e matou três pessoas na capital francesa, deixando outras quatro feridas, confessou à polícia que tinha um “racista” motivo, informou a AFP, citando fontes “perto do caso.” Diz-se que o suspeito tem um histórico de crimes violentos contra migrantes.

O jornal diário 20 Minutes, citando um policial não identificado, afirmou que o atirador disse “ele não gostava de curdos” ao ser preso.

Identificado como “Guilherme M.” pela mídia francesa, o maquinista aposentado de 69 anos foi encontrado com uma pistola Colt 1911 do Exército dos EUA, junto com “duas ou três revistas carregadas” e uma caixa com pelo menos 25 cartuchos.

Segundo fontes policiais e judiciais citadas pela AFP, acredita-se que o homem tenha esfaqueado pelo menos duas pessoas com uma espada em um acampamento de migrantes em dezembro de 2021.

Em junho de 2016, ele foi condenado por violência armada – decisão da qual recorreu, segundo a agência de notícias.













Um ano depois, William M. foi condenado a seis meses de prisão suspensa por posse ilegal de armas de fogo, disseram fontes judiciais à AFP.

O homem foi libertado da custódia em 12 de dezembro, aguardando julgamento pelo incidente da espada. A promotoria de Paris disse à mídia que o indivíduo estava proibido de portar armas e de deixar a França.

Falando sobre os motivos do suspeito, a promotora Laure Beccuau disse que os investigadores irão “obviamente” investigar se o racismo estava em jogo no tiroteio de sexta-feira.

Enquanto isso, o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, disse que William M. “visava claramente os estrangeiros,” embora não haja provas até agora de que ele visava especificamente os curdos. O ministro revelou ainda que o suspeito era sócio de um clube desportivo de tiro e proprietário de “várias armas registradas.”

Segundo o Le Monde, o homem foi levado ao hospital com ferimentos faciais graves, que aparentemente sofreu durante a prisão.

Enquanto isso, os parlamentares de esquerda foram rápidos em apontar o dedo para o governo francês por seu suposto fracasso em levar a sério o extremismo de direita.

A tragédia aconteceu no centro de Paris pouco antes do meio-dia, horário local, na sexta-feira.

A mídia francesa, citando testemunhas oculares, informou que pelo menos sete tiros foram disparados no 10º arrondissement, um bairro famoso por suas lojas, restaurantes e bares.