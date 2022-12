Erdogan anunciou o início do uso de gás do Mar Negro em residências

Anteriormente, o jornal Sabah escreveu que a Turquia investirá quase US$ 10 bilhões em um projeto para extrair e transportar 540 bilhões de metros cúbicos de gás do campo de Sakarya, no Mar Negro. Segundo os planos, o primeiro gás do campo deve chegar à Turquia em 2023. O ministro turco de Energia e Recursos Naturais, Fatih Donmez, também informou que o custo estimado do gás descoberto no Mar Negro é de US$ 400 bilhões.