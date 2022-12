Kiev desconsiderou a comunidade de língua romena e especialistas independentes, diz Bucareste

A nova lei da Ucrânia sobre minorias nacionais não levou em conta as necessidades da comunidade romena no país, disse o Ministério das Relações Exteriores em Bucareste na quinta-feira, acrescentando que a posição de Kiev sobre o assunto “lamentável.” A legislação, adotada no início deste mês, foi uma das principais condições da UE para iniciar as negociações de adesão com Kiev.

O ministério romeno disse em comunicado que, embora a Comissão Europeia tenha recomendado que a Ucrânia receba o status de candidato à UE, também insistiu que Kiev deveria reformar a legislação. “sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais.”

Chegou a dizer que “considera lamentável que a lei tenha sido adotada na ausência de uma nova consulta à Comissão de Veneza,” um órgão consultivo do Conselho da Europa, composto por especialistas independentes em direito constitucional.

“Também é lamentável que a lei tenha sido adotada sem uma consulta adequada aos representantes da comunidade romena na Ucrânia, conforme solicitado pelo lado romeno”, disse. acrescentou o ministério.













Embora afirmando que Bucareste apóia o governo de Kiev “caminho europeu” e entende o desejo de acelerar esse processo, o ministério observou que o “a aceleração inoportuna do processo legislativo neste campo afetou significativamente” o diálogo com os representantes das minorias nacionais.

O ministério condenou em particular a redação vaga da lei sobre o uso da linguagem na educação e na esfera oficial.

Bucareste instou Kiev a se envolver com a Comissão de Veneza e seguir suas recomendações, uma vez que a lei sobre minorias nacionais entra em vigor seis meses após ser aprovada.

A legislação concede às minorias nacionais na Ucrânia o direito à autoidentificação, liberdade de associação pública e de reunião pacífica. Também permite que as minorias nacionais “privada e publicamente, oralmente e por escrito” falar em suas línguas nativas, desde que isso não viole a lei.

No entanto, também proíbe “popularização e propaganda” da Rússia, bem como quaisquer esforços que “promover uma imagem positiva” daquele país. Além disso, nos últimos anos, as autoridades ucranianas têm se engajado em uma campanha maciça para reforçar a posição da língua ucraniana enquanto discriminam o russo, que é falado por uma parcela significativa da população do país, e contra as línguas de outras minorias nacionais, levando enorme reação pública.