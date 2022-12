Rússia estabelece seu próprio teto de preço do gás para a UE – CMIO

A Gazprom foi proibida de comprar gás de seus projetos com parceiros ocidentais acima de um preço a ser definido pelo Kremlin

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto na quinta-feira que isenta parcialmente a grande estatal de energia Gazprom de cumprir suas obrigações com seus parceiros estrangeiros que vêm de países que impuseram sanções a Moscou.

De acordo com o decreto, publicado no portal oficial do governo, a Gazprom e suas subsidiárias estão proibidas de pagar pelo gás, ou por sua produção e transporte, de projetos conjuntos com seus parceiros da UE na Rússia, se o valor do pagamento for superior ao custo estabelecido pelo governo russo.

O decreto tem como alvo as joint ventures da Gazprom com a alemã Wintershall e a austríaca OMV. Em parceria com as duas empresas, a Gazprom está desenvolvendo dois grandes depósitos de gás natural na Rússia, os campos de Yuzhno-Russkoye e Urengoyskoye.

O regulamento foi introduzido retroativamente e, portanto, é aplicável a partir de 1º de março de 2022 e vigorará até 1º de outubro de 2023. O governo foi encarregado de estabelecer um limite de preço em dez dias.

Tanto a Alemanha quanto a Áustria são membros da UE, que impôs várias sanções contra a Rússia em conexão com a Ucrânia. O chefe da Wintershall, Mario Mehren, disse em abril que a Rússia cruzou os limites em sua parceria com empresas europeias, o que significa o fim de “uma era de longa e intensa cooperação econômica” entre a Rússia e a Alemanha. No entanto, durante o verão, ele disse que sua empresa não tem planos de encerrar suas joint ventures no país.













A OMV se recusou a fazer novos investimentos em projetos russos e anunciou planos para rever sua participação no campo Yuzhno-Russkoye, onde detém 25% de participação.

Ambas as empresas ainda não comentaram o decreto de Putin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o decreto presidencial não é uma resposta ao teto de preço ocidental do petróleo russo transoceânico que entrou em vigor no início deste mês.

“Não, esta é uma decisão que nada tem a ver com estes desenvolvimentos europeus. É, na verdade, uma resposta às ações de vários países hostis”, disse ele a repórteres na sexta-feira.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT