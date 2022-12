MOSCOU, 25 de dezembro – RIA Novosti. A única coisa que hoje impede os inimigos da Rússia de desencadear uma guerra de pleno direito é o entendimento de que Moscou será guiada pelos fundamentos da política de estado da Federação Russa no campo da dissuasão nuclear e, em caso de ameaça, agirá sobre eles, disse Dmitry Medvedev, vice-chefe do Conselho de Segurança da Federação Russa, presidente do Rússia Unida.