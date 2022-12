Israel aterra caças americanos de primeira linha – CMIO

Os aviões parecem ter deficiências semelhantes ao que caiu no Texas na semana passada

As Forças de Defesa de Israel (IDF) decidiram aterrar 11 de seus caças F-35A no domingo, após um incidente no Texas na semana passada que viu um F-35B Lightning II da Força Aérea dos EUA cair durante uma tentativa de pouso.

“A partir das descobertas e das informações transmitidas, verificou-se que esses aviões requerem uma inspeção dedicada para descartar a possibilidade de um mau funcionamento repetido no sistema israelense”, disse. um porta-voz do IDF disse à mídia.

Uma revisão inicial mostrou que a aeronave fornecida pelos EUA pode ter defeitos semelhantes aos que levaram ao acidente no Texas, disse a IDF. A decisão de aterrar os jatos ainda foi tomada por precaução, pois ainda não estava claro se os F-35 israelenses têm esse problema semelhante.

O F-35B dos EUA caiu durante um procedimento de pouso vertical em uma base aérea no norte do Texas na última quinta-feira, levando o piloto a ejetar do jato quase no nível da pista. O F-35A israelense carece totalmente de capacidade de pouso vertical.

É a segunda vez que Israel suspende seus voos de F-35 apenas este ano. Em julho, Tel Aviv já havia aterrado os jatos por algum tempo depois que um defeito no assento ejetável foi descoberto. Os EUA aterraram toda a sua frota de F-35 na época.

Apresentado pelo fabricante de armas e aeroespacial Lockheed Martin, com sede em Washington e nos EUA, como um dos caças a jato mais avançados já desenvolvidos, o projeto F-35 tem sido caro para os contribuintes americanos, que pagaram a conta por uma longa série de atrasos. , avarias e custos excessivos. No entanto, os aliados dos Estados Unidos, incluindo Canadá, Alemanha e Finlândia, fizeram fila para comprar o avião.