UE vê aumento na demanda por residências que economizam energia – Bloomberg – CMIO

A crise de energia e os crescentes custos de aquecimento levaram os europeus a melhorias domésticas com eficiência energética e aos chamados “casas passivas”, Edifícios com consumo de energia ultrabaixo, informou a Bloomberg na sexta-feira.

De acordo com uma pesquisa da empresa de pesquisa Novus, sediada na Suécia, dois terços dos lares suecos fizeram melhorias domésticas para economizar energia nos últimos seis meses, desde a instalação de iluminação eficiente até a troca de janelas e portas por versões mais modernas.

Outra pesquisa citou que o relatório mostrou que 70% dos alemães compraram produtos que economizam energia este ano. Uma pesquisa anterior no Reino Unido também mostrou que cerca de um quarto dos entrevistados estava pensando em modernizar suas casas em termos de eficiência energética.

O assim chamado “casas passivas” também vêm ganhando popularidade, afirma o relatório. O conceito dessas casas foi introduzido pela primeira vez após a crise do petróleo da década de 1970 e prevê uma combinação de sistemas de construção, isolamento e ventilação destinados a armazenar e reutilizar o calor dentro do edifício, o que ajuda a manter o uso de aquecimento convencional no mínimo.

A construtora sueca Fiskarhedenvillan viu um aumento na demanda por seus modelos de casas passivas este ano, afirmou o relatório. A Norrsken do Reino Unido, que também constrói esse tipo de casa, disse que houve um “aumento definitivo” em pedidos de atualização de janelas e portas para modelos mais eficientes em termos de energia.













A empresa observou que as reformas domésticas representaram mais da metade de seus pedidos nos últimos dois meses, enquanto antes disso representavam apenas cerca de 30%.

A crise energética na Europa começou na primavera, em meio às sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia contra Moscou e às medidas de resposta da Rússia, que causaram uma queda no fornecimento da Rússia e um aumento nos preços da energia. Para dominar a crise, muitos países europeus introduziram medidas de economia de energia e lançaram campanhas para promover a eficiência energética. Durante o verão, os países da UE também concordaram em reduzir o consumo de gás em 15% até o final de março de 2023. No início deste mês, eles também chegaram a um acordo para limitar os preços do gás no atacado dentro do bloco.

