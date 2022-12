Report This Content

já levou a um estado de emergência na esfera energética e trouxe o risco de grande escassez de gás e petróleo nas indústrias europeias. O artigo começa com a situação atual no campo da energia na Alemanha. É sabido que o país gasta mais gás do que o planejado devido às baixas temperaturas antes do Natal. Ele alerta que os alemães precisam reduzir o consumo em 20% para passar o inverno sem dificuldades. Enquanto isso, embora o país tenha candidatos para o papel de novos fornecedores de recursos energéticos, ainda não está claro quem vai substituir a Rússia. A política de sanções implementada pela UE em relação à Rússiae trouxe o risco de grande escassez de gás e petróleo nas indústrias europeias. O artigo começa com a situação atual no campo da energia na Alemanha. É sabido que o paísdevido às baixas temperaturas antes do Natal. Ele alerta que os alemães precisam reduzir o consumo em 20% para passar o inverno sem dificuldades. Enquanto isso, embora o país tenha candidatos para o papel de novos fornecedores de recursos energéticos, ainda não está claro quem vai substituir a Rússia.

adquiriram mais poder na atual crise. O Catar possui reservas consideráveis de gás natural e é o maior exportador mundial de gás natural liquefeito (GNL). A Europa foi até o país buscar uma solução para salvar sua economia da escassez de energia, porém, a cooperação foi prejudicada pelos escândalos em torno da Copa do Os Estados do Golfo são os que. O Catar possui reservas consideráveis de gás natural e é o maior exportador mundial de gás natural liquefeito (GNL). A Europa foi até o país buscar uma solução para salvar sua economia da escassez de energia, porém, a cooperação foi prejudicada pelos escândalos em torno da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Panorama internacional Hungria nega que acordos de gás com Omã e Catar seriam para substituir contratos com Rússia

O Ministério Público belga sustentou que o Catar “poderia ter pago a deputados que eram publicamente favoráveis” a este Estado. O Parlamento Europeu decidiu suspender o acesso dos naturais do Catar aos prédios da instituição enquanto a investigação decorre. Por sua vez, o Catar afirmou que tal decisão seria “discriminatória” e teria um impacto “negativo” nas relações entre o país e a UE, o que o jornal alemão descreveu como uma demonstração de “um novo sentimento de poder que se manifestou de forma desagradável”.

O jornal observou que “neste momento, a UE parece ir de mal a pior“, embora conclua que depois de assinar um acordo com o Catar, a Alemanha vai ser obrigada a ponderar cuidadosamente o que diz sobre o país.

Ele também enfatizou que, devido à cooperação com a Rússia, a Europa negligenciou o Cazaquistão, o Turcomenistão e o Azerbaijão. Ao listar as reservas de recursos do Cazaquistão e os próximos projetos de infraestrutura, o artigo tenta argumentar que o país é capaz de se tornar a nova fonte de recursos estratégicos da Europa, à parte a Rússia. Entretanto, isso requer investimentos de milhões de dólares em todos esses projetos e recursos, bem como “desenvolvimento contínuo em direção à democracia e à estabilidade”.

As reservas no Mediterrâneo oriental não vão se tornar uma alternativa à Rússia, não só pela diferença de viabilidade econômica, mas também pela disputa entre a Turquia e a Grécia pelos territórios onde estão localizadas, lamentou o jornal. Enquanto isso, ele observou que a Turquia obtém um dos maiores benefícios econômicos no conflito ucraniano e, com o apoio da Rússia, se torna um novo centro de distribuição de gás para a região. O autor considera que, como a Turquia não impôs sanções à Rússia, suas ações são “arriscadas” e podem incomodar Bruxelas e Washington e “torná-la alvo de sanções”.

Operação especial militar russa Rússia arruína planos ocidentais e vence guerra econômica, diz mídia americana

já concordaram em produzir 500 quilotoneladas de hidrogênio por ano. O Marrocos lidera o ranking, o país já possui o maior complexo solar do No futuro, a Europa quer acabar com a era dos combustíveis fósseis, e o hidrogênio verde pode ajudar, afirmou o DW. Países africanos ensolarados como o Egito, Namíbia, Quênia, África do Sul, Mauritânia e Marrocos. O Marrocos lidera o ranking, o país já possui o maior complexo solar do mundo e três usinas que fornecem energia para cerca de 1,3 milhão de pessoas. Segundo o jornal, isso faz do Marrocos um parceiro promissor para a Europa.

Outro parceiro promissor é o Senegal, mas a produção de GNL no Senegal só vai começar no próximo ano e deve cobrir apenas 4% da demanda alemã, enquanto Itália, França e Polônia manifestaram recentemente interesse nos recursos do país.

Por fim, outro provedor de recursos que poderia substituir a Rússia é a América Latina. A Colômbia está aumentando suas exportações de carvão para a Alemanha e está considerando descongelar seus projetos de petróleo. Por sua vez, o presidente colombiano Gustavo Petro afirmou que o “boom” do carvão poderia ser de curta duração e acabaria com o conflito na Ucrânia. Enquanto isso, os EUA diminuíram as sanções contra a Venezuela e começaram a importar petróleo através da Chevron.





Via Sputnik News

