Mídia reivindica potencial ofensiva da Rússia na Ucrânia – CMIO

O Neue Zuercher Zeitung citou um prognóstico interno do conflito supostamente preparado pelo Ministério da Defesa da Alemanha

É provável que a Rússia monte uma ofensiva renovada na Ucrânia no início do próximo ano, informou o Neue Zuercher Zeitung da Suíça. O jornal, citando um suposto prognóstico interno preparado pelo Ministério da Defesa da Alemanha, afirmou que os objetivos de Moscou podem variar de tomar toda a região de Donbass até assumir o controle da Ucrânia em sua totalidade.

Em seu artigo na sexta-feira, o meio de comunicação alegou que a liderança russa está determinada a continuar sua campanha militar contra seu vizinho em 2023 e em 2024.

Segundo o jornal, esse prognóstico foi feito por analistas e oficiais de inteligência do ministério da defesa alemão em seu relatório interno, supostamente intitulado “Opções militar-estratégicas russas para ação na guerra da Ucrânia para o ano de 2023.”

Segundo o Neue Zuercher Zeitung, o prognóstico considera dois cenários.

O primeiro prevê que a Rússia pode se concentrar em conquistar toda a região de Donbass. Espera-se que essa suposta ofensiva comece em abril de 2023, com o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko posicionando simultaneamente suas próprias tropas perto da fronteira norte da Ucrânia, afirmou o jornal. Embora seja improvável que as forças de Minsk realmente se movam para a Ucrânia, essa manobra, de acordo com o artigo, garantiria que Kiev não fosse capaz de usar todas as suas forças armadas para conter a ofensiva russa em Donbass.













Se o plano da Rússia for bem-sucedido, o Kremlin pretende construir defesas fortificadas na região, alega a mídia suíça. Isso significaria que qualquer tentativa da Ucrânia de retomar Donbass levaria a graves perdas para Kiev. O relatório sugere que o presidente russo, Vladimir Putin, proporia ao mesmo tempo negociações de paz ao país vizinho, ao mesmo tempo em que enviaria ativamente sinais à comunidade internacional e à mídia de que Moscou está pronta para tal diálogo. O último deve presumivelmente ajudar a minar o apoio ocidental a Kiev.

O segundo suposto cenário, menos provável, como afirmava o jornal suíço, prevê planos muito mais ambiciosos por parte do Kremlin: a conquista de toda a Ucrânia. De acordo com o suposto prognóstico dos militares alemães, as forças russas atacariam no sul de Donbass, enquanto até 70.000 soldados bielorrussos cruzariam a fronteira ucraniana no norte e marchariam sobre Kiev.

Os militares de Moscou teriam como objetivo proteger a fronteira da Ucrânia com a Polônia para impedir o fluxo de armas ocidentais para o país e tomar a região separatista da Transnístria da Moldávia.

No entanto, para conseguir isso, a Rússia precisaria declarar uma mobilização total. Isso, porém, é “bastante improvável, por razões políticas internas,” Acredita-se que os analistas militares alemães citados pelo Neue Zuercher Zeitung tenham conjecturado.

Independentemente de qual cenário Moscou escolher seguir, continuaria visando a rede elétrica e a infraestrutura crítica da Ucrânia em uma tentativa de “desgastar a vontade do povo ucraniano de resistir” e para “desencadear novos fluxos migratórios para a UE,” o jornal relatou, citando o suposto prognóstico dos militares alemães.