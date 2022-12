Consumo de carvão na Alemanha sobe – Bloomberg – CMIO

Os níveis de poluição no país às vezes atingiram os da Índia e da África do Sul, informa a agência

A escassez de energia e o aumento dos preços da energia levaram a Alemanha a aumentar o uso de carvão, apesar do compromisso do país em combater as mudanças climáticas, informou a Bloomberg na quinta-feira.

Para manter as luzes acesas, a maior economia da Europa está queimando carvão no ritmo mais rápido em pelo menos seis anos, apesar das ambições do governo de eliminar gradualmente o combustível fóssil. Segundo a Bloomberg, a Alemanha será um dos poucos países a aumentar as importações de carvão no próximo ano.

Diante do dilema entre cortar as emissões de carbono ou garantir a segurança energética do país, a Alemanha optou por esta última opção e reabriu várias usinas a carvão. A Agência Internacional de Energia disse em um relatório recente que a maioria dos países está usando “uma quantidade limitada de capacidade de energia de carvão” e “somente na Alemanha, com 10 gigawatts, a reversão é em escala significativa.”

O consumo de carvão no país aumentou algumas vezes neste mês, levando-o a níveis de poluição comparáveis ​​aos da África do Sul e da Índia, disse a Bloomberg, citando dados do Electricity Maps.

De acordo com o Departamento Federal de Estatística (Destatis), o país agora produz mais de um terço de sua eletricidade a partir de usinas a carvão. A geração de energia usando carvão aumentou 13,3% no terceiro trimestre em comparação com o ano anterior, mostram os dados.













“O carvão está voltando como um gerador de carga de base”, disse o fundador e diretor da consultoria de energia Perret Associates, Guillaume Perret, acrescentando que a commodity será menos sazonal do que tem sido “com mais queima de carvão no verão, primavera e outono, desde que o carvão permaneça no dinheiro em relação ao gás e haja escassez de gás.”

Enquanto o déficit de gás natural na Alemanha é uma das razões para reviver o carvão, outra é a crescente demanda na França, onde a geração de energia foi interrompida por quedas de reatores nucleares. Este ano, a Alemanha pode se tornar um exportador líquido de eletricidade para a França pela primeira vez desde pelo menos 1990, de acordo com o Destatis.

É provável que a Alemanha tenha que suspender o fechamento planejado pelo governo das usinas mais poluentes por pelo menos nove meses e mantê-las operacionais até o final de 2024, disse Perret.

