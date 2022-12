Emirados Árabes Unidos vão fornecer 2.500 geradores domésticos à Ucrânia, diz mídia

De acordo com a publicação, cada gerador tem potência variando de 3,5 a 8 quilowatts , disse a WAM no sábado (24).

A Ucrânia tem enfrentado problemas significativos com eletricidade, com grande parte da infraestrutura de energia do país seriamente danificada como resultado dos ataques de precisão da Rússia contra a infraestrutura ucraniana que começaram no dia 10 de outubro, como retaliação aos ataques ucranianos.