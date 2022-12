Companhias aéreas russas procuram comprar jatos encalhados – mídia – CMIO

As transportadoras aéreas russas mantiveram negociações preliminares com pelo menos uma grande empresa de leasing sobre o uso de fundos estatais para comprar algumas das 400 aeronaves retidas na Rússia devido a sanções, informou a Reuters na sexta-feira, citando documentos e fontes.

Em setembro, a SMBC Aviation Capital, uma das maiores locadoras de aeronaves do mundo, disse que estava em negociações com a Aeroflot, a maior transportadora da Rússia, e com a AlfaStrakhovanie, a seguradora da companhia aérea. De acordo com uma carta emitida pela SMBC, o arrendador recebeu US$ 644,2 milhões por 17 jatos alugados pela Aeroflot, menos US$ 82 milhões já pagos em depósitos e reservas.

A multinacional japonesa com sede em Dublin também disse que foi contatada pela seguradora russa Elbrus Insurance Brokers em nome de companhias aéreas russas, incluindo NordStar e S7, para discutir “potenciais soluções de sinistros”.

De acordo com o último relatório da Reuters, o apoio do Estado russo às negociações veio em uma carta do Ministério dos Transportes a 23 companhias aéreas, datada de 30 de agosto.













“Na compra de aeronaves de arrendadores estrangeiros, por favor, apresente informações … sobre cada aeronave que se propõe a ser comprada com recursos do Fundo Nacional de Riquezas”, a carta, vista pela agência, lida.

Se implementado, o plano permitiria às companhias aéreas russas garantir a propriedade formal de aviões com um desconto potencialmente alto.

Antes de os EUA, a UE e seus aliados imporem sanções abrangentes à Rússia por causa de sua operação militar na Ucrânia, o país era um importante mercado para arrendadores de aeronaves, que compravam jatos da Boeing e da Airbus e os arrendavam para transportadoras locais. O esquema permitiu que as companhias aéreas evitassem o custo inicial e a inflexibilidade de comprar aviões por conta própria.

Logo após o início do conflito Rússia-Ucrânia, a UE introduziu uma proibição total de venda e arrendamento de aviões para companhias aéreas russas, dando aos arrendadores um mês para rescindir os contratos existentes.

No início do ano, arrendadores não russos possuíam 515 jatos na Rússia, com um valor de mercado total de cerca de US$ 10 bilhões, segundo dados da consultoria de aviação Cirium. Os arrendadores europeus responderam por cerca de metade desse valor.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT