Medvedev previu o colapso das alianças ocidentais

As alianças guarda-chuva dos países ocidentais deixarão de existir no futuro, várias macrorregiões aparecerão no mundo , cada uma com sua própria lógica de desenvolvimento, enquanto em geral serão estabelecidas para parceria e diálogo, e o sistema de as relações internacionais se tornarão multipolares e serão baseadas nos princípios da “não-interferência benevolente”, disse Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa.