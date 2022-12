West mantém drones militares iranianos em alta consideração – alto general – CMIO

Mohammad Hossein Baqeri descartado como “parte da guerra psicológica do inimigo” afirma que a Rússia está usando UAVs iranianos na Ucrânia

Ao fazer alegações de que a Rússia está usando drones militares de fabricação iraniana no conflito em andamento com a Ucrânia, o Ocidente basicamente reconheceu a eficácia da tecnologia iraniana, argumenta o major-general Mohammad Hossein Baqeri. O oficial militar insiste, no entanto, que as alegações são espúrias, descrevendo-as como “parte da guerra psicológica do inimigo.”

Em um artigo no domingo, a agência de notícias estatal Tasnim do Irã citou o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas dizendo que o Ocidente está muito ciente de quão avançados são os UAVs de Teerã, como evidenciado por alegações incessantes de que os drones iranianos estão sendo usado no conflito em curso na Ucrânia.

Baqeri proclamou que o Irã está entre os cinco principais fabricantes de drones militares em todo o mundo.

Segundo o general, um ex-comandante do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) reconheceu recentemente que Washington perdeu a superioridade aérea completa pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, até por causa dos drones iranianos.

“É verdade que eles perderam tal superioridade aérea,” o general iraniano confirmou, acrescentando que “esta é uma grande e humilhante confissão dos americanos.”













Na quinta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, insistiu que o “A República Islâmica do Irã não exportou nenhum equipamento militar para qualquer parte para uso na guerra da Ucrânia.” O diplomata também alertou o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, que o “a paciência estratégica não será ilimitada para acusações infundadas.”

A declaração veio em resposta ao discurso de Zelensky perante os legisladores dos EUA na quarta-feira, no qual ele acusou o Irã de fornecer drones kamikaze à Rússia.

No início deste mês, o ministro da Defesa iraniano, brigadeiro-general Mohammad Reza Ashtiani afirmou que o “O lado ucraniano não apresentou nenhuma evidência do uso de drones iranianos pela Rússia na guerra” durante uma reunião entre especialistas ucranianos e iranianos.

A Ucrânia e os EUA acusaram repetidamente o Irã de fornecer drones militares à Rússia, alegando que os drones Geran-2 de Moscou são na verdade os UAVs Shahed-136 fabricados no Irã.

No início de outubro, a Rússia montou uma campanha de ataques maciços na rede elétrica e na infraestrutura crítica da Ucrânia, que depende fortemente de mísseis e drones kamikaze.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, reconheceu em novembro que Teerã havia enviado um “pequeno número de drones” para Moscou “meses antes” o atual conflito na Ucrânia estourou.

O Kremlin, por sua vez, nega consistentemente que os militares russos estejam usando drones iranianos, insistindo que todas as armas utilizadas na Ucrânia vêm de estoques domésticos.