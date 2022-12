Rússia desviará gás do Ocidente – oficial – CMIO

Moscou se concentrará nos mercados asiáticos, apesar dos pedidos da UE para aumentar a oferta, diz o vice-primeiro-ministro Novak

O gás russo ainda está em alta demanda na UE, apesar das últimas sanções do bloco às exportações de energia do país, mas Moscou pretende desviar os fluxos comerciais para outros lugares, disse o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak na sexta-feira.

Em entrevista ao canal Russia24, ele observou que o europeu “os colegas estão constantemente nos pedindo para aumentar os suprimentos” via infraestrutura existente, como os oleodutos TurkStream ou Blue Stream e o sistema de transporte de gás ucraniano, acrescentando que o mercado europeu continua relevante para a Rússia.

Mas, dada a atual “clima político” na UE para reduzir sua dependência do gás russo, Moscou está olhando para outros mercados para redirecionar os suprimentos, observou o funcionário.

“Porque nosso gás tem demanda, é barato, temos grandes reservas e vamos desenvolver essas áreas”, ele adicionou.

A Rússia diversificará os fluxos comerciais aumentando o fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) e as entregas de gás canalizado para a China, tornando a Ásia uma de suas principais direções, disse Novak, acrescentando que o país aumentou a produção de GNL mais de três vezes.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

China compra quantidade recorde de energia russa

“Se antes apenas 11 milhões de toneladas [of LNG] foram produzidos na Rússia, hoje já são quatro fábricas em operação, com capacidade total de 36 milhões de toneladas”, enfatizou o ministro.

Nos próximos três ou quatro anos, a Rússia deve aumentar a produção de GNL para 60 milhões de toneladas e, em seguida, elevar o número para 100 milhões de toneladas anualmente, projetou Novak.

Ele também lembrou ao seu entrevistador que, juntamente com o aumento do fornecimento através do gasoduto Power of Siberia, a Rússia e a China têm um acordo para construir infraestrutura de gás com capacidade para fornecer dez bilhões de metros cúbicos adicionais anualmente.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT