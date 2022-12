China destaca a luta contra o 'poder hegemônico' dos EUA como um dos maiores sucessos diplomáticos

A luta bem-sucedida contra a hegemonia dos EUA foi uma das maiores conquistas da diplomacia chinesa este ano, disse no domingo (25) Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China.

Wang vê as relações entre Pequim e Washington complicadas pela abordagem de confronto do governo dos EUA .

“Como os Estados Unidos teimosamente continuaram considerando a China como seu principal concorrente e tomaram medidas de bloqueio, repressão e provocação flagrantes contra a China, as relações sino-americanas mergulharam em sérias dificuldades”, disse ele.

“[…] Não nos sentimos intimidados por nenhum poder hegemônico nem por seu assédio, e agimos com determinação para salvaguardar os interesses centrais da China e a dignidade nacional”, disse o chanceler no Simpósio sobre a Situação Internacional e as Relações Exteriores da China.