Grande produtor de lítio aperta os controles de exportação – CMIO

O Zimbábue procura evitar perdas com a mineração ilegal e sustentar a economia do país em dificuldades

O governo do Zimbábue impôs pesadas restrições à exportação de lítio bruto, para conter as vendas no mercado negro e impedir que bilhões de dólares em recursos minerais fossem para empresas estrangeiras.

As medidas, que entraram em vigor a 21 de dezembro, visam aumentar as receitas e ajudar o país austral a pagar a sua dívida externa, que se aproxima dos 14 mil milhões de dólares.

De acordo com um documento publicado pelo Ministério de Minas e Desenvolvimento Mineiro do Zimbábue, o governo busca “garantir que a visão do presidente de ver o país se tornar uma economia de renda média alta seja realizada.”

“Nenhum minério contendo lítio, ou qualquer lítio não beneficiado, deve ser exportado do Zimbábue para outro país, exceto sob a permissão por escrito do ministro,” disse o ministro de Minas, Winston Chitando.

De acordo com a agência de notícias Reuters, três grandes mineradoras chinesas estarão isentas da proibição, tendo investido US$ 678 milhões em minas de lítio e plantas de processamento no Zimbábue no ano passado.













O Zimbábue abriga os maiores depósitos de lítio da África, um recurso vital para a fabricação de smartphones, baterias de carros e outros eletrônicos recarregáveis. Em 2015, estimou-se que o país perdeu US$ 12 bilhões por meio do comércio ilegal envolvendo operações de pequena escala, bem como empresas multinacionais. Os fundos que faltam seriam suficientes para liquidar a enorme dívida nacional do Zimbábue.

As exportações minerais representam cerca de 60% das receitas de exportação do Zimbábue, enquanto o setor de mineração compreende 16% do PIB.

Com a crescente demanda por lítio em todo o mundo, o estado africano pode se tornar um dos maiores exportadores mundiais do metal. O governo do Zimbábue espera atender 20% da demanda total de lítio do mundo quando explorar totalmente seus recursos de lítio.

“Se continuarmos exportando lítio bruto, não iremos a lugar nenhum. Queremos ver as baterias de lítio sendo desenvolvidas no país. Fizemos isso de boa fé para o crescimento da indústria”, disse o vice-ministro de mineração, Polite Kambamura, acrescentando que as empresas de mineração que estão construindo usinas de processamento serão excluídas da diretiva.

