Em termos de preferências partidárias, o fornecimento de armas para a Ucrânia tem o maior apoio entre os eleitores do Partido Verde, com 50% de apoio e 25% de oposição.

De acordo com a pesquisa, 45% dos entrevistados disseram que se opõem ao envio de tanques alemães para a Ucrânia, com apenas 33% apoiando a medida e outros 22% recusando-se a responder.

Não haverá paz na Ucrânia enquanto Ocidente continuar abastecendo Kiev com armas, dizem analistas

Os eleitores dos outros dois partidos da coalizão governista preferem se opor a apoiar o envio de tanques para a Ucrânia. Do Partido Social Democrata, 41% afirmou ser a favor do envio, contra 40% contrários. Entre eleitores do Partido Democrático Livre, o percentual foi de 42% a favor e 33% contra.