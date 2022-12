Mais britânicos não pagam suas contas – pesquisa – CMIO

À medida que a crise do custo de vida aperta os lares britânicos, muitos atrasam suas contas, de acordo com o Which? Rastreador de percepção do consumidor.

Dados divulgados na quarta-feira mostram que cerca de 1,9 milhão de famílias deixaram de fazer pelo menos uma hipoteca, aluguel, empréstimo, cartão de crédito ou outro pagamento de conta no último mês. O número é superior aos 1,7 milhões de domicílios nesta mesma época do ano passado.

O relatório indicou que as taxas de pagamento perdido geralmente tendem a ser mais baixas no período que antecede o período de férias e atingem o pico em janeiro, quando muitas famílias precisam pagar suas despesas de Natal.

Os dados sugerem que pode haver uma onda significativa de inadimplência nos próximos meses, à medida que o Reino Unido entra em recessão, e os consumidores só enfrentarão mais pressões financeiras em 2023.

Que? os dados mostram que as contas de energia foram as mais perdidas (2,3% dos domicílios), seguidas pelo imposto municipal (1,9%).

No geral, os inquilinos eram mais propensos a perder o pagamento da habitação. Dos entrevistados, 3,1% relataram ter perdido um empréstimo ou pagamento com cartão de crédito.













“Estamos preocupados que muito mais pessoas possam estar enfrentando uma crise financeira em janeiro – à medida que os pagamentos de crédito se acumulam e a crise do custo de vida continua a morder”, Rocio Concha, diretor de política da Which? disse.

“Como tantas pessoas enfrentam dificuldades financeiras, Qual? está pedindo às empresas em setores essenciais, como fornecedores de alimentos, energia e banda larga, que façam mais para ajudar os clientes a fazer um bom negócio e evitar custos e cobranças desnecessários ou injustos durante esta crise”.

De acordo com o último relatório do grupo de pesquisa GfK, a confiança do consumidor no Reino Unido permaneceu em seu nível mais baixo em quase 50 anos por oito meses, enquanto as famílias em todo o país lutam com o aprofundamento da crise do custo de vida.

A inflação no Reino Unido atingiu 10,7% em novembro, segundo o Office for National Statistics, mais de cinco vezes a meta de 2%.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT