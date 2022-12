Coreia do Sul e EUA aumentarão o número de exercícios militares conjuntos – CMIO

Os exercícios se concentrarão em “cenários realistas” à luz das ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, diz Seul

Os militares sul-coreanos e americanos realizarão cerca de 20 exercícios militares conjuntos no primeiro semestre do próximo ano, anunciou Seul na quarta-feira, em meio às crescentes tensões na península coreana.

O anúncio do Ministério da Defesa da Coreia do Sul ocorreu após uma reunião semestral entre o Estado-Maior Conjunto do país e o ministro da Defesa, Lee Jong-sup.

A decisão foi tomada “para expandir a escala e os tipos de exercícios de campo combinados”, disse o ministério em um comunicado. Durante esses jogos de guerra, os lados se concentrarão em “criação de cenários de treinamento realistas à luz do avanço das ameaças nucleares e de mísseis norte-coreanos”, acrescentou.

Seul pretende lidar com a ameaça nuclear de Pyongyang com base no compromisso de Washington de mobilizar todas as suas capacidades militares, incluindo armas nucleares, para defender seu aliado, disse Lee, de acordo com o comunicado.

Quanto à possibilidade de conflito envolvendo armas convencionais, o ministro insistiu que os militares sul-coreanos devem “garantir que possamos responder com firmeza e perfeição a quaisquer provocações norte-coreanas” e ser capaz de alcançar “vitória definitiva em qualquer combate.”













Na quinta-feira, Seul revelou que a Coreia do Sul e os EUA estavam considerando realizar sua primeira demonstração conjunta de fogo real em grande escala em seis anos em 2023.

Os exercícios podem ser uma das formas de marcar o 70º aniversário do lançamento da cooperação militar entre a Coreia do Sul e os EUA no próximo ano, e também “mostrar a presença de nossos militares e as capacidades de dissuasão esmagadoras da aliança contra a Coreia do Norte,” O porta-voz do Ministério da Defesa, Jeon Ha-gyu, observou.

A Coreia do Norte condenou repetidamente os exercícios militares entre o Sul e os EUA, chamando-os de ameaça à sua segurança nacional e preparativos para um ataque.

No mês passado, Pyongyang realizou um grande exercício aéreo entre seus arquirrivais como “exercício de guerra para agressão visando principalmente atingir os alvos estratégicos da Coreia do Norte.” Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, o Norte estava ansioso para defender sua soberania e poderia apresentar “medidas de acompanhamento mais poderosas” se os EUA “continuamente persiste nas graves provocações militares”.

Os jogos de guerra foram reduzidos significativamente sob o ex-presidente sul-coreano Moon Jae-in, como parte de seus esforços para buscar a reconciliação com Pyongyang. No entanto, seu sucessor Yoon Suk Yeol, que assumiu o poder em maio, declarou “paz através da força” política, que entre outras coisas se baseia em fortalecer ainda mais os laços militares com os EUA.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Coreia do Norte rejeita alegação ‘absurda’

Pyongyang disparou um número sem precedentes de mísseis este ano, incluindo mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs), supostamente capazes de atingir o continente americano. Segundo estimativas da CNN, houve pelo menos 35 testes durante o período.

Autoridades em Seul e Washington afirmaram que a Coreia do Norte também concluiu os preparativos para seu primeiro teste nuclear desde 2017.