Coreia do Norte dispara mísseis balísticos – CMIO

Os lançamentos ocorrem dias depois que aviões de guerra dos EUA e da Coreia do Sul realizaram exercícios conjuntos

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos no mar ao largo de sua costa leste na sexta-feira, disseram militares da Coreia do Sul. Os lançamentos mais recentes ocorreram dias depois que as forças aéreas americanas e sul-coreanas realizaram exercícios conjuntos sobre a península coreana.

De acordo com o Ministério da Defesa do Japão, a última demonstração de força de Pyongyang apresentou um aparente míssil balístico que caiu fora de sua zona econômica exclusiva. Enquanto isso, os militares da Coreia do Sul disseram ter detectado dois projéteis.

O disparo também ocorre depois que Pyongyang lançou dois foguetes no domingo como parte do “teste de fase final importante” de seu programa de satélite espião. Na segunda-feira, a mídia estatal norte-coreana divulgou fotos supostamente da capital da Coreia do Sul, Seul, e da cidade de Incheon, alegando que elas foram tiradas pelo satélite de teste.

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) citou um porta-voz da agência espacial de Pyongyang dizendo que o disparo confirmou a confiabilidade do equipamento a bordo.no ambiente ideal simulando [a] ambiente espacial.” O oficial também revelou que os mísseis atingiram uma altitude de 500 quilômetros e carregavam a bordo uma câmera panorâmica com “resolução de 20m,” duas câmeras multiespectrais e um transmissor de vídeo, entre outros equipamentos.

Segundo o comunicado, um satélite de reconhecimento poderá ser lançado em órbita já no próximo mês de abril.













Ao longo deste ano, a Coreia do Norte realizou até agora mais de 60 testes de mísseis – estabelecendo um recorde. Acredita-se que a maioria dos projéteis lançados sejam mísseis balísticos. No entanto, em meados de outubro, Pyongyang disse ter disparado dois mísseis de cruzeiro de longo alcance que supostamente carregam dispositivos nucleares táticos como carga útil.

A Coreia do Norte argumentou que muitos de seus lançamentos de mísseis ocorreram em resposta a exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul, que Pyongyang vê como uma preparação para um ataque.

Os últimos exercícios desse tipo, com bombardeiros B-52 com capacidade nuclear americana e caças sul-coreanos, foram realizados na península coreana na terça-feira.

Washington e Seul repetidamente condenaram as ações do Norte como desestabilizadoras, ao mesmo tempo em que descreveram seus próprios jogos de guerra como puramente defensivos por natureza. Os EUA, a Coréia do Sul e o Japão também pediram consistentemente à Coréia do Norte que abandonasse o desenvolvimento de seus mísseis balísticos e programas nucleares.

Diante desse cenário, o ministro da Unificação da Coreia do Sul, Kwon Young-se, sugeriu no mês passado que o país poderia considerar obter suas próprias armas nucleares.

Enquanto isso, na última sexta-feira, o Japão revelou um plano de defesa de US$ 320 bilhões para cinco anos, o maior desde a Segunda Guerra Mundial.