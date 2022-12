Trump deveria ser impedido de entrar na Casa Branca – legisladores – CMIO

Report This Content

A recomendação faz parte do relatório final do comitê seleto da Câmara sobre o motim do Capitólio.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, é responsável pelo motim no Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e deve ser impedido de ocupar o cargo, recomendou um comitê dominado pelos democratas em seu relatório final dos eventos. Trump, que em novembro anunciou sua intenção de concorrer à presidência em 2024, quebrou seu juramento de proteger a Constituição dos EUA, disse o comitê. Assim ele “pode ser apropriadamente desqualificado e impedido de ocupar cargos no governo – seja federal ou estadual, civil ou militar”, a menos que dois terços do Congresso removam a proibição. O relatório de 845 páginas foi divulgado na quinta-feira. O comitê seleto também publicou na quarta e quinta-feira transcrições de depoimentos prestados por testemunhas. O comitê trabalhou neste projeto por 18 meses antes de apresentar suas conclusões, embora um resumo mais curto de 154 páginas tenha sido disponibilizado na segunda-feira. Os legisladores colocaram diretamente em Trump a culpa principal pela violência no Capitólio, que aconteceu depois que seus apoiadores se reuniram em frente ao prédio da legislatura federal para protestar contra a eleição de Joe Biden como o novo presidente dos EUA. Os manifestantes invadiram o prédio, mas não conseguiram impedir que o resultado da eleição de 2020 fosse formalmente reconhecido pelo então vice-presidente Mike Pence e pelo Congresso dos EUA.









Um manifestante foi morto pela polícia dentro do prédio, enquanto vários manifestantes e policiais ficaram feridos no caos. Houve várias mortes de policiais em meio ao motim, embora nenhuma esteja diretamente ligada às ações dos manifestantes. Na segunda-feira, o comitê recomendou que os promotores federais acusassem Trump por seus supostos crimes relacionados ao motim. O ex-líder dos EUA descartou isso como uma atitude partidária “caça às bruxas” e dobrou suas alegações de que a eleição de 2020 foi atolada em fraude. democratas “estão tentando me impedir de concorrer à presidência porque sabem que vou ganhar”, Trump afirmou em um post em sua plataforma Truth Social. Trump sofreu impeachment duas vezes pela Câmara durante seu mandato como presidente, inclusive por causa do motim do Capitólio, quando estava prestes a renunciar. Nas duas vezes, o Senado se recusou a condená-lo.

Siga RT em

Verificado por RJ983



Conteúdo traduzido



Ver fonte

