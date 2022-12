Alemanha oficialmente bloqueia medidas comerciais que promoviam negócios com Irã

A pasta anunciou que está suspendendo formalmente o crédito à exportação e as garantias de investimento para negócios no Irã após a repressão das autoridades aos protestos .

O órgão disse também que suspendeu outros “formatos econômicos “, incluindo um diálogo sobre questões energéticas, tendo em vista “a gravíssima situação do Irã”, relata a AP News.

O ministério explicou que o uso desses instrumentos para projetos em território iraniano foi suspenso por décadas até que houve uma “curta fase de abertura” a partir de 2016 como resultado do acordo nuclear do Irã com potências mundiais, incluindo a Alemanha.