Seguradoras do Japão suspendem cobertura de embarcações que navegam em águas russas

Seguradoras japonesas começaram a avisar donos de embarcações nesta sexta-feira (23) que vão parar de emitir apólices contra danos de guerra para navios que navegam em águas russas a partir do dia 1º de janeiro, informa o jornal Nikkei Asia.

De acordo com a publicação, as seguradoras Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance e Mitsui Sumitomo Insuranceinformaram que a cobertura do seguro não valerá para danos de guerra em águas russas e até mesmo na Ásia Oriental, longe de onde acontece o conflito.