Três mortos e mais feridos em tiroteio em Paris — CMIO

A polícia prendeu um suspeito de 69 anos com antecedentes por crimes contra estrangeiros

Um atirador disparou na capital francesa, Paris, matando três pessoas e ferindo outras quatro, confirmou a prefeita do 10º distrito da cidade, Alexandra Cordebard. A polícia prendeu um suspeito e uma investigação de assassinato foi iniciada.

O ataque ocorreu no centro de Paris pouco antes do meio-dia, horário local, na sexta-feira. O canal de TV BFM da França informou que tiros foram disparados perto de um centro cultural curdo local no 10º arrondissement. O bairro também abriga inúmeras lojas, restaurantes e bares.

Membros da comunidade curda se reuniram do lado de fora do centro cultural, expressando sua raiva pelo tiroteio. A polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes.

Dois dos feridos no ataque estão em estado crítico. Uma testemunha ocular disse à agência de notícias AFP que viu duas pessoas com ferimentos nas pernas.

De acordo com outro relato de testemunha ocular citado pela mídia, o agressor disparou um total de sete ou oito tiros, semeando o caos na rua.

“Foi pânico total, nos trancamos lá dentro”, disse um lojista, relatando o incidente aos jornalistas.













A polícia rapidamente se moveu para a área, deteve um suspeito de 69 anos e recuperou a arma de fogo supostamente usada no ataque.

O vice-prefeito de Paris, Emmanuel Gregoire, foi ao Twitter para agradecer as forças de segurança “por sua ação rápida.”

O Ministério Público disse que iniciou uma investigação de assassinato, com o motivo do agressor permanecendo incerto por enquanto. O jornal diário Le Monde noticiou, citando fontes policiais, que o suspeito tinha uma longa ficha criminal, terminando sob custódia por mais de um ano. “atos de violência” em 2016, bem como em dezembro passado, quando ele supostamente invadiu um acampamento de migrantes em Paris enquanto carregava uma espada. O homem foi detido após o incidente no campo de migrantes devido a uma tentativa de homicídio, mas foi finalmente libertado da custódia em 12 de dezembro, disse o Le Monde.

O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, disse que estava indo a Paris para visitar o que descreveu como o cenário do “tiro dramático”. Falando no local do tiroteio, o ministro disse que “não é certo … que o atirador visava especificamente a comunidade curda”, mas sim procurava atacar “estrangeiros em geral”.